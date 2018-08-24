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Beşiktaş, Barcelonalı yıldıza kancayı taktı!

Beşiktaş Sompo Japan, İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Phil Pressey için harekete geçti.

24 Ağustos 2018 Cuma 15:21
Beşiktaş, Barcelonalı yıldıza kancayı taktı!

Jordan Theodore ile ilgilenen ancak maliyetinden dolayı ilerleme kaydedemeyen Beşiktaş, Basketfaul'ün haberine göre Barcelona'dan Phil Pressey'i kadrosuna katmak için girişime geçti.

1991 doğumlu, 1.80 m boyundaki Birleşik Amerikalı oyun kurucu, 2013-16 arasında Boston Celtics ve Philadelphia 76ers formalarıyla 130 NBA maçına çıktı ve 13.7 dakika, 3.2 sayı, 1.5 ribaund, 2.9 asist ortalamaları yakaladı. 

2016-17 sezonunu Santa Cruz Warriors formasıyla G League'de geçiren Pressey, geçtiğimiz sezon Barcelona'ya geldi ve Euroleague'de 12: 30 dk, 4.4 sayı, 1.6 ribaund, 2.1 asist ortalamaları tutturdu.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 15:21
  1. Boston Celtics
  2. Philadelphia
  3. Barcelona
  4. Beşiktaş
  5. Nba

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