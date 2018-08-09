Beşiktaş Avrupa'da sahne alıyor! İlk 11'ler belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşılaşıyor. Müsabakada ilk 11'ler belli oldu.09 Ağustos 2018 Perşembe 20:09
Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda LASK Linz'i konuk ediyor. Maç 21.00'da başlayacak. Takım kadroları belli oldu.
Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Necip, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay, Babel, Lens, Larin
LASK Linz: Schlager, Pogatetz, Michorl, Ullmann, Ramsebner, Trauner, Holland, Ranftl, Goiginger, Frieser, Tetteh
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