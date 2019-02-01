Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Arslan, tartışma oluşturacak bir açıklama yaptı. Göztepe galibiyetinden sonra konuşan sarı-lacivertlilerin futbolcusu şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş armasını hiç öpmedim, bunu ilk kez Fenerbahçe'de yaptım. Taraftara çok teşekkür ederim, beni çok iyi karşıladılar. Üst üste 2 galibiyet aldık ve bir seri yakaladık. Ben buraya ilk geldiğimde, hemen hemen fark ettim en büyük camiası Fenerbahçe. Eski takım arkadaşlarım, eski futbolcular aynı şeyi söyledi bana. Kendim buna şahit oldum. Çok zor 3 ay geçirdim. Taraftar da böyle beni karşıladı. Son güne kadar dik durdum sabrettim ve imzadan sonra ailem oradaydı hiç unutmayacağım.