Beşiktaş 6. kez kalesini gole kapadı!

Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta mücadelesinde sahasında Göztepe’yi 1-0’lık sonuçla geçmeyi başaran Beşiktaş, bu sezon 6. kez bir lig maçında kalesini gole kapatmayı başardı.

Göztepe karşısında Burak Yılmaz’ın 46. dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başaran Beşiktaş, bu sezon ligde 6. kez bir mücadeleyi gol yemeden tamamlamayı başardı. Ligde ilk kez 7. haftada gol yemeden galip gelen siyah-beyazlılar, bu maçta Kayserispor’u 2-0’lık sonuçla geçmişti. Kayserispor maçının ardından oynanan 6 maçta kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, 14. haftadaki Galatasaray maçını 1-0 kazanarak kalesinde gol görmemişti. 15. haftada oynanan Alanyaspor mücadelesi 0-0 sonuçlanırken, Beşiktaş ligin ilk yarısında yalnızca 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

3-1 kazandı ama 3-0 tescil edildi

Ligin ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında başlayan Beşiktaş, mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrılmasına karşın rakibin yabancı kuralına uygun hareket etmemesi sebebiyle karşılaşmayı hükmen 3-0 kazandı. 21. haftada Vodafone Park’ta oynanan mücadelede Bursaspor’u 2-0 yenmeyi başaran Beşiktaş, bu maçın ardından oynadığı 4 maçta 8 gol yedi. 26. haftada Göztepe’yi 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, puanını 47’ye çıkarken bu sezon 1’i hükmen olmak üzere 6 maçta kalesini gole kapatmış oldu.