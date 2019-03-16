0553 313 94 23

Beşiktaş 6. kez kalesini gole kapadı!

Spor Toto Süper Lig’in 26.

16 Mart 2019 Cumartesi 21:07
Beşiktaş 6. kez kalesini gole kapadı!

Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta mücadelesinde sahasında Göztepe’yi 1-0’lık sonuçla geçmeyi başaran Beşiktaş, bu sezon 6. kez bir lig maçında kalesini gole kapatmayı başardı.


Göztepe karşısında Burak Yılmaz’ın 46. dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başaran Beşiktaş, bu sezon ligde 6. kez bir mücadeleyi gol yemeden tamamlamayı başardı. Ligde ilk kez 7. haftada gol yemeden galip gelen siyah-beyazlılar, bu maçta Kayserispor’u 2-0’lık sonuçla geçmişti. Kayserispor maçının ardından oynanan 6 maçta kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, 14. haftadaki Galatasaray maçını 1-0 kazanarak kalesinde gol görmemişti. 15. haftada oynanan Alanyaspor mücadelesi 0-0 sonuçlanırken, Beşiktaş ligin ilk yarısında yalnızca 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.



3-1 kazandı ama 3-0 tescil edildi


Ligin ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında başlayan Beşiktaş, mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrılmasına karşın rakibin yabancı kuralına uygun hareket etmemesi sebebiyle karşılaşmayı hükmen 3-0 kazandı. 21. haftada Vodafone Park’ta oynanan mücadelede Bursaspor’u 2-0 yenmeyi başaran Beşiktaş, bu maçın ardından oynadığı 4 maçta 8 gol yedi. 26. haftada Göztepe’yi 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, puanını 47’ye çıkarken bu sezon 1’i hükmen olmak üzere 6 maçta kalesini gole kapatmış oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 21:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oktay, terör mağdurunun ailesini Yeni Zelanda'ya götürdü
    1. Oktay, terör mağdurunun ailesini Yeni..
    2. Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 -..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kulağını..
    4. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    5. Beşiktaş 6. kez kalesini gole kapadı!
    6. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 -..
    7. Burak Yılmaz durdurulamıyor!
    8. Nevruz tatili için gelen İranlılara..
    9. Maçın ardından
    10. "Türk mutfağı kültürel diplomasinin en..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    12. Rize’de amatör maçta olay çıktı
    13. Şehit edilen Müslümanlar için..
    14. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın..
    15. "Türkiye liderini bulmuştur, o liderin..
    16. İstanbul, Ayasofya önünde Yeni..
    17. "CHP ve HDP geçmişte de ittifak yaptı"
    18. Erdoğan, kendisinin adını kullanarak..
    19. Güneş’in jokeri Adem Ljajic!
    20. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan..
    21. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    22. Bayılan vatandaşa ilk müdahale doktor..
    23. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley:..
    24. Sarıyer, Bertuğ Özgür Yıldırım'la..
    25. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley:..
    26. Necip 33 dakika sahada kaldı!
    27. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    28. Fenerbahçe'den CAS bilgilendirmesi
    29. İmamoğlu’ndan Yeni Zelanda için..
    30. Fenerbahçe’den CAS açıklaması
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler