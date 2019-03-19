0553 313 94 23

Beşiktaş 116 yaşında

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 116. kuruluş yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

19 Mart 2019 Salı 13:09
Beşiktaş 116 yaşında

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün 116. kuruluş yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında Orman, 19 Mart'ın dünyadaki tüm Beşiktaşlılar için en gururlu gün olduğunu belirtti.

"Kulübümüzün 116. kuruluş yılını kutluyoruz. Beşiktaş'ı 116 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve beraberlik ayakta tutmuştur." ifadelerini kullanan Orman, şu görüşlerini paylaştı:

"116 yıldır yaşattığı gelenekleriyle Türkiye'nin saygısını kazanmış bir çınar olan Beşiktaş'ımız, gücünü taraftarlarından almaktadır. Taraftarımızın takdiri hak eden desteğiyle ne kadar övünsek az kalır. Beşiktaş'ımızın şanlı tarihine yeni zaferler, yeni şampiyonluklar, Avrupa ve dünya arenasında başarılar kazandırmak, global bir marka haline gelmek için hep beraber omuz omuza, azimle çalışmaya devam edeceğiz. Kulübümüzün 116. yılında dünyadaki tüm Beşiktaşlıları en içten dileklerimle kutluyor, bugünlere gelinmesine emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlıları minnetle, şükranla anıyorum."

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:09
  1. Beşiktaş
  2. Fikret Orman
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyük zaferin yıl dönümünde şühedaya vefa
    1. Büyük zaferin yıl dönümünde şühedaya..
    2. İstanbulluları sevindiren 'Hızır' bu..
    3. Diyarbakır’da huzur ile birlikte..
    4. Pendik’te 1 kişinin öldüğü olayda 2..
    5. Polatlı’da ’Şahadet Devletin Asil..
    6. Albayraklar’dan ’finans sektörüne..
    7. Nevruz ateşi Eskişehir’de yakılacak
    8. Oslo’da bıçaklı saldırgan 4 kişiyi..
    9. Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri dönecek..
    10. AK Parti Konya Teşkilatında medya..
    11. Mardin merkezli 10 ilde FETÖ..
    12. TürkAkım’ın Karadeniz’deki boru hattı..
    13. Bakkal ateşe verdi, cips yandı!..
    14. Ümraniye’deki Taksim Meydanı’ndan daha..
    15. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    16. Başkan Genç, ”İlçemizin bütün..
    17. TYB Erzurum Şubesi’nden Kaymakam..
    18. Yapılandırma taksitlerinde son gün 29..
    19. Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    20. Ezana Taksim'de ıslık, Yeni Zelanda da..
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı