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Aktüel Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Kalaycı: "Berlin'de aşılama için hazırlıklar tamamlandı"
Aktüel

Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Kalaycı: "Berlin'de aşılama için hazırlıklar tamamlandı"

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:04:58 -
Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Kalaycı: "Berlin'de aşılama için hazırlıklar tamamlandı"

BERLİN (AA) – ERBİL BAŞAY - Almanya'da Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, Berlin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yapılacak aşılama konusunda hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Kalaycı, Berlin'de 27 Aralık'ta başlaması planlanan aşılama süreci ve bu konudaki hazırlıklara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Dilek Kalaycı, "Hazırlıklarımız tamamlandı. Berlin'de 6 aşı merkezi geliştirdik. Buralarda çok hızlı şekilde yüksek sayıda insana aşı yapabileceğiz. Merkezlerimiz hazır. Personel hazır. Tekniğinden lojistiğine kadar bütün sistem oturdu." dedi.

Kalaycı, bunun dışında mobil aşı ekiplerinin de oluşturulacağını belirterek "Bunlar, yaşlılar yurtlarına gidip aşı yapacaklar. Yaşlılar pandemide en çok zarar gören kesim. Yaşlı insanlarımızda hem vaka sayısı hem de ölüm sayısı çok yüksek. Maalesef çok iyi korunamıyorlar. Bu yüzden Berlin'deki ilk adımımız araçlarla aşı ekiplerimizle doğrudan yurtlara gidip orda aşılama yapmak." şeklinde konuştu.

Aşının gelecek haftalarda Almanya'ya sınırlı sayıda geleceğini aktaran Kalaycı, "Şu anki verilere göre gelecek olan aşı sayısı aşı merkezlerimizi açmak için yetmeyecek. İlk etapta yaşlılar yurdunda yaşayan 29 bin vatandaşı ben aşılamak istiyorum. Bunun için arabalarla gidip grup halinde yurtlarda aşılama yapacağız. Aşı merkezlerini aşı sayısı yükselince açacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kalaycı, daha sonraki aylarda ülkeye gelecek aşı sayısının artacağını ifade ederek aşıların Berlin'e ulaştığı an vatandaşlara aşı olma imkanını sunmak istediklerini söyledi.

Almanya'da öncelikli aşı olacakların üç grup olarak belirlendiğini anlatan Kalaycı, ilk grupta 80 yaşının üzerindekiler ve yaşlılar yurdunda kalanlar ile burada çalışan bakım personelinin yer aldığını kaydetti.

Kalaycı, daha sonra 70 yaşın üstündekiler, ardından da 60 yaşın üzerindekilere aşı yapılacağını ifade ederek "Bu vatandaşlara benden bizzat mektup gidecek. Randevu yapmaları istenecek ve kendileri randevu yaparak merkezlerimize gelerek aşılarını olacaklar. Sistemimiz oldukça kolay ve basit." dedi.

Aşıya karşı çıkanlara da tepki gösteren Kalaycı, "Aklım almıyor. Bu bir salgın ve çok kötü bir hastalık. Nefes almama ve birçok insanın ölümüne neden olan bir hastalık. Aşı büyük bir nimet. 10 ay gibi hızlı bir zaman içinde aşının geliştirilmesi büyük bir nimet ve gerçekten bu konuda çaba gösteren herkese teşekkür etmek lazım." ifadesini kullandı.

Herkesi aşı olmaya çağıran Kalaycı, bu imkanın değerlendirilmesi gerektiğini belirterek "Vatandaşlardan istediğim, aşı imkanı olduğunda ve aşı için çağırıldığınızda lütfen gidin ve bilhassa yaşlıları korumaya devam edin." şeklinde konuştu.


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