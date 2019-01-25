Berkin Elvan'ın ailesi ucuz yırttı!

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan ile eski CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı Alper Taş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında, 2016'da Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı dava sonrası adliye önünde atılan sloganlar nedeniyle açılan soruşturma, takipsizlikle sonuçlandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan takipsizlik kararında, "şüpheli" olarak ÖDP Başkanı Alper Taş, eski CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, eski CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay ile Gezi Parkı olaylarında ölen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan'ın isimleri yer aldı.

Takipsizlik kararında, 25 Mart 2016'da saat 16.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yer alan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı davanın sanıklarının koridora çıkmasıyla birlikte yaklaşık 100-150 kişilik grubun, "Baskılar bizi yıldıramaz, direne direne kazanacağız, faşizme karşı omuz omuza" şeklinde yüksek sesle bağırarak adliyenin çıkış kapısına yöneldiğine yönelik tutanak tutulduğu ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"Tespit yok"

Soruşturmada ifadesi alınan Gülsüm Elvan'ın, kamuya açık bir duruşmayı izlemeye gittiklerini belirterek, "Duruşma sonrası dışarıya çıktığımızda milletvekilleri açıklama yapıyorlardı. Ben de onların yanında bulundum. Ama bugüne kadar ne ben ne de eşim belirtilen sloganları atmadık. Orada bulunanlar bu sloganları atmış olabilirler. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandığı aktarılan kararda, baba Sami Elvan'ın da aynı savunmayı yaptığı kaydedildi.

Yine şüphelilerden Kadir Gökmen Öğüt'ün ifadesinde, "herhangi bir slogan atmadığını" söylediği, Alper Taş'ın ise, "barışçıl ve anayasal hak olan basın açıklamasını izlemek için orada bulunduğuna" yönelik beyanda bulunduğu anlatılan kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Kolluk kuvvetlerince incelenen iki adet DVD ile ilgili şüphelilerin ifadesi alınmış ise de yapılan tespitte şüphelilerin grup içinde bulundukları ancak sloganları yüksek sesle bağırdıklarına dair bir tespit yapılamadığının anlaşıldığı, bunun yanında gruba yönelik herhangi bir polis müdahalesinin bulunmadığı, herhangi bir uyarı yapılmadan grubun adliye önünde açıklama yaptıktan sonra kendiliğinden dağıldığı anlaşılmıştır."

Kararda, şüpheliler hakkında, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma" suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği belirtildi.