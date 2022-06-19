Berkel: Vergi sisteminde köklü bir çalışma yapılmasını bekliyoruz

Berkel, “Avrupa’da emisyon değerlerine göre vergilendirme sistemi var. Sistemin baştan aşağı tekrardan ele alınmasının çok olumlu olacağını düşünüyoruz. Böyle bir çalışma yapılmasını diliyoruz.

Fiyatlar artıyor

Fiyatlar, kur artışından dolayı sürekli artıyor. Dolayısıyla vergilerin oranları da yüksek olunca fiyatlarda artış daha fazla oluyor. Tabii ara kademeler getirildi yakın zamanda ama bir noktaya kadar etkili oluyor. Kurlar arttıkça etkisi kayboluyor. Dolayısıyla bu konuda köklü bir çalışma yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Talep canlı

Müşteri tarafında talebin canlı kalmaya devam ettiğini belirterek, “Çünkü insanlar kur artışı yaşandığı dönemde mevcut birikimlerini değerlendirmek istiyor” şeklinde konuştu. Berkel, ayrıca “Şu anda talep var. Nisan ayında yanlış hatırlamıyorsam yüzde 70’lere dayandı yüzde 80 ÖTV’li araç satışı. Son aylarda daha üst baremde ÖTV’si olan araçlar satılıyor. Biraz daha alım gücü yüksek olan kişiler araç talep ediyor gibi gözüküyor. Alt baremde yer alan ÖTV’deki araçların satışları gün geçtikçe azalıyor. Çünkü oradaki müşterilerin fiyat artışıyla doğru orantılı alım güçlerinde artış çok yok” şeklinde konuştu.

Pazar 700-750 bin bandında olur

Berkel, Türkiye otomotiv pazarını da değerlendirdi.

Pazarın ilk 4 ayda daraldığına dikkat çeken Berkel, “Tabii önümüzdeki süreçte ne olacağını bilemiyoruz. Çip krizi gidişatı çok etkiliyor. Mevcut koşullar devam ederse satış rakamının hemen hemen geçen seneyle aynı seviyede yani 700-750 bin bandı arasında olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.