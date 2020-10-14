Berberoğlu’nun yeniden yargılanma isteğine ret

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin Berberoğlu hakkında verdiği hükmü değerlendirerek karara bağladı. Mahkeme kararında, 14 Haziran 2017 tarihli kararla hükümlü Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıl hapis cezasına karşı istinaf yoluna gidildiği belirterek, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin de 13 Şubat 2018’de mahkemenin kararını kaldırarak, sanığın 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına yönelik karar aldığı hatırlatıldı.



Bu kararın temyizi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 20 Eylül 2018’de hükmü onadığını ve hükümlü Berberoğlu’nun avukatının Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptığı hatırlatılan kararda, Anayasa Mahkemesi’nin de 17 Eylül 2020’de, “hak ihlali” kararı verdiği, kararın bir örneğinin de ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesinin kararlaştırdığı aktarıldı.



AYM’nin kararını “mahkemenin görev ve yetki alanı içerisinde verilmiş olan karara müdahale olarak” değerlendiren Mahkeme heyeti, Anayasa Mahkemesi’nin 17 Eylül 2020 tarihli, başvurucu hakkında vermiş olduğu kararda hak ihlali tespitinden sonra, yeniden yargılama yapılmasına ilişkin talebin yerindelik denetimi kapsamında kalması sebebiyle yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına oy birliğiyle karar verdi.