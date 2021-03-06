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Yaşam Berberler bugün açık mı İstanbul'da
Yaşam

Berberler bugün açık mı İstanbul'da

İstanbul’da berberler çalışıyor mu? Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi başladı. İstanbul yüksek riskli iller arasında yer alıyor. İstanbul’da yaşayanlar berberlerin, kuaförlerin cumartesi günleri açık olup olmadığını araştırıyor. İstanbul’da cumartesileri berberler açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-06 14:40:00 -
Berberler bugün açık mı İstanbul'da

81 ilde aylardır hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanıyordu. Yerinde karar dönemiyle birlikte düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasakları kaldırıldı. Yüksek ve çok riskli illerde ise Pazar günleri kısıtlama uygulanacak. Hal böyle olunca vatandaşlar cumartesi günleri berber ve kuaförlerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Bugün berberler açık mı?

Berberler bugün açık mı İstanbul'da

İstanbul’da cumartesi günü 05.00-21.00 saatleri arasında yasak uygulanmıyor. Bu sebeple cumartesi günleri aylar sonra ilk kez berberler, kuaförler müşterilerine hizmet veriyor.

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