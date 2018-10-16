Berat Albayrak: Türkiye’yi büyütmekle mükellefiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi”nin açılışındaki konuşmasında, organizasyon için açılışına sayılı günler kalan İstanbul Yeni Havalimanının seçilmesinin önemine işaret ederek projenin 2023 Türkiye’sinin en net habercilerinden biri olacağını söyledi.

Albayrak, 2023 Türkiye’sinin afaki bir hayal değil, adım adım devreye alınan hep birlikte yaklaşılan, gerçekçi ve vizyoner bir hedef olduğuna dikkati çekti.

Muhalefet sıraya girecek

“Hem yapmayalım, yıkalım, karşıyız diyeceksiniz hem de bu benzeri muhteşem projeleri görünce, ağzınız açık bakacaksınız” diye muhalefeti eleştiren Albayrak, şunları kaydetti: “Bizler yapmakla, inşa etmekle, Türkiye’yi büyütmekle mükellefiz. Ama buna sonsuz muhalefet edenler, yakalım yıkalım diyenler, bu eserler ortaya çıkınca da bıyık altından bakıp, çaktırmadan da ziyaret edip, ilk uçak bileti için sıraya girecek olan da bunlar olacak. Uzunca bir dönem, malum bir kesim tarafından Türkiye’nin başat projeleri var ya, bilinçli bir itibarsızlaştırma süreci yürüttüklerine şahit olduk.

Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş bu eserlere, bilinçli şekilde birileri, hep ipi dışarıda olan, kökü dışarıda, bu topraklarda olmayan birileri, bilinçli şekilde bunu yaptı. Ama ete, kemiğe bürünüp, bu noktada eserler ortaya çıktıkça, dünyayı gezip, bu projelerin ne kadar büyük bir tebrik, kıskançlık, teveccüh gördüğüne şahit oldukça, hakikaten büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna, adım adım nasıl ilerlediğimize şahit oldular.”

“Türkiye pozitif ayrışacak”

“Gerek enflasyon rakamları gerek kur ve faiz oranları açısından kötü bir dönemi geride bıraktık” diyen Bakan Albayrak, “İşte her geçen gün çok daha güçlü adımlarla Türkiye’nin ekonomisi, makroekonomik göstergeleri, para birimiyle birlikte çok daha güçlü ve pozitif ayrışacağı yeni bir sürecin arefesindeyiz” diye konuştu.