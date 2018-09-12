Beni anlayan yok!

Hep kadıınlar anlaşılmaz gibi görünür. Meşhur sözdür “Kadın milleti anlaşılmaz!” demek.. Halbuki erkekleri anlamak daha zordur. Bu zorluğu en iyi kadınlar bilir. Erkeği konuşturmak, onu tanımak bir kadın için çok önemlidir ama, bu o kadar zor ve o kadar nadir başarılabilen olaydır ki..

Yine de bunun minik ipuçları vardır. Eşinizin size açılmasını, içini dökmesini istiyorsanız, onun hissî olduğu bir zamanı kollamalısınız.



Zamanlama çok önemlidir. Yorgun argın eve gelmiş, kafası karmakarış, iş hayatından, borçtan alacaktan bunalmış bir erkeği konuşturmaya çabalamak, ona işkence gibi gelecek, öfkesini kabartacaktır. Adam, rahatlamak istiyor, huzur arıyor. Onu kendi haline bırakın. Bilakis sabırlı şefkatli bir tebessümle ona aradığı huzur ve rahat ortamı hazırlayın.



Büyük bir ihtimalle sizden gördüğü şefkat, sevgi, sessiz anlayış, size birşeyler anlatmak ihtiyacı doğuracaktır. Böyle bir ihtimal gerçekleşir gibi olduğunda da hemen onu konuşturmaya hevesliymiş gibi tavra girmeyin.

Sorgu hakimi edasında olmayın. Merakınızı dırdıra dönüştürmeyin. Ses tonunuzda daima sevgi, şefkat olsun.



Neşeli bir gününü bekleyin. Neş’esine ortak olun. En iyi “çözülme anı” o gün olabilir. Tabii ürkütmezseniz.

Erkekler hep yarının tasarımcılarıdır. Bir tasarısından bahsedecek olduğunda, hemen kesmeyin, karşı da çıkmayın. Hatta meraklanarak, ayrıntıları bile anlatmasını sağlayabilirsiniz. O tasarıyı heyecanla paylaştığınızı hissederse, arkasından daha birçok şeyleri sizinle paylaşmaya başladığını göreceksiniz.

Hayret, sevgi ve yine şefkatle sabırla dinleyin. Eften püften bile olsa merakla onu dinlediğinizi gösterecek sorularla diyaloğu sürdürün. Sonuç umduğunuzdan da fazla olacaktır.



Son bir not: Bu tavrı, taktik/strateji olarak geliştirmeyin. Eş olarak özümsemeniz iyi olur. Aksi halde hissederse ki, siz onu çözmek için böyle bir yol izliyorsunuz; herşeyi berbat edersiniz!

Düşünceliyken üstüne gitmeyin. Neşeli bir gününü bekleyin. Neşesine ortak olun. En iyi “çözülme anı” o gün olabilir. Tabii eğer ürkütmezseniz!