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Benfica, Trabzonsporlu yıldızın peşini bırakmıyor

Portekiz ekibi Benfica, Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür'ün transferi için Karadeniz ekibinin kapısını ikinci kez çaldı.

24 Ağustos 2018 Cuma 14:50
Benfica, Trabzonsporlu yıldızın peşini bırakmıyor

Portekiz devi Benfica'nın, Abdülkadir Ömür ısrarı bitmiyor. 19 yaşındaki oyuncu için daha önce iki kez Trabzonspor'un kapısını çalan ancak ret cevabı alan Kırmızı-Beyazlılar, Bordo-Mavililer'i ikna etmek için yoğun mesai harcıyor.

Genç yıldız için teklifini 16 milyon euroya çıkaran Benfica, bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay teklif etti.

Ancak Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, 20 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 25 pay ısrarından vazgeçmeyeceğini iletti.

Tarafların önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 14:50
  1. Ahmet Ağaoğlu
  2. Trabzonspor
  3. Portekiz
  4. Benfica
  5. Abdulkadir Ömür

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