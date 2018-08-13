Benfica maçı öncesi Fenerbahçe'den kötü haber

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın Benfica'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de kötü bir gelişme yaşandı...

Deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de başlayan Alper Potuk, yarınki maç öncesi son antrenmanı yarıda bıraktı. Alper Potuk'un durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Teknik direktör Phillip Cocu, milli futbolcuyu Soldado'nun yedeği olarak kulübede tutmayı planlıyordu.

(Habertürk)