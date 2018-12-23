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Benfica farklı kazandı

- Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Portekiz liginde Braga'yı 6-2 yendi

23 Aralık 2018 Pazar 22:36
Benfica farklı kazandı

ANKARA (AA) - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, Portekiz Premier Lig'de karşılaştığı Braga'yı 6-2 mağlup etti.

Benfica, ligin 14. haftasında Braga'yı konuk etti. Ev sahibi takım, Pizzi, Jardel, Grimaldo, Jonas, Cervi ve Almeida'nın golleriyle maçı 6-2 kazandı.

Haftaya 3. sırada başlayan Benfica, peş peşe 5. galibiyetini alarak puanını 32'ye çıkardı. Braga ise 30 puanda kaldı.

Galatasaray, 14 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 22:36
  1. Benfica
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. UEFA Avrupa Ligi

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