Ben Bu Cihana Sığmazam'a beklenen iki isimden kötü haber
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eski oyuncularından Savaş Özdemir ve Turgay Tanülkü Tv8 ile anlaştı. Ben Bu Cihana Sığmazam hayranlarının ısrarla dizide görmek istediği iki isim için üzecek bir haber geldi. İki oyuncu Sıfırıncı Gün projesinde rol alacak.
Engin Öztürk’lü Sıfırıncı Gün dizisinin hazırlıkları sürüyor. Ekranların sevilen oyuncusu usta oyuncu Turgay Tanülkü TV 8’in yeni polisiye, suç, aksiyon projesi Sıfırıncı Gün ile anlaştı.
Yapımcılığını Acun Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir’in oturacağı diziyi Atasay Koç kaleme alıyor.
Sıfırıncı Gün’ün çekimleri ay sonu yurtdışında başlıyor. Sıfırıncı Gün’ün oyuncu kadrosuna daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynadığı Tipi karakteri ile hafızalara kazınan usta aktör Savaş Özdemir dahil olmuştu. Özdemir’den sonra diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Şahin Ağa karakterini oynayan oyuncu Turgay Tanülkü de katıldı.