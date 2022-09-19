Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kim?
ATV ekranlarında yeni bir dizi başlayacak. Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizide rol alan isimler araştırılmaya başlandı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam kimler oynuyor?
ATV’de yeni bir dizi başlayacak. Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizinin ilk bölümü 20 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de yayımlanacak.
Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir?
Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.
Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kim?
Oktay Kaynarca-Cezayir Türk
Ebru Özkan Saban-Leyla Türk
Pelin Akil-Firuze Türk
Ali Seçkiner Alıcı-Kurban Baba
Işıl Yücesoy-Gülendam Türk
Hakan Karahan-Dumrul Bey
Ragıp Savaş-Atakan
Gülenay Kalkan Ünlüoğlu-Elmas
Kerem Kupacı-Ethem Marna