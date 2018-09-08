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Belhanda'ya Katar yolu gözüktü!

Galatasaray'da bekleneni veremeyen ve gözden çıkarılan Younes Belhanda için sarı kırmızılı kulübün Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri takımları ile görüştüğü öğrenildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 09:17
Belhanda'ya Katar yolu gözüktü!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kendisinden beklenen performansı veremeyen ve yüksek maaşı nedeniyle kulübe sıkıntı yaşatan Younes Belhanda'nın biletini kesti.

ÖNÜNDE İKİ ŞIK VAR

Galatasaray Yönetimi'nin Belhanda için transfer sezonu devam eden Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri takımları ile görüşüldüğü öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar istediği rakamı yakalaması durumunda onu elden çıkaracak.

TERİM ONAY VERDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de onayını alan Sarı-Kırmızılı yöneticilerin birkaç güne kadar transferi sonuçlandırmak istiyor.

Galatasaray, yüksek maaşı nedeniyle de Faslı orta saha oyuncusu Belhanda'yı satmak istiyor.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 09:17
  1. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
  2. Fatih Terim
  3. Galatasaray
  4. Younes Belhanda

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