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Belhanda'ya görülmemiş ceza! Şimdi yandı

Galatasaray, Fatih Terim’in raporunun ardından Younes Belhanda ile ilgili yaptırımını belirleyecek.

04 Eylül 2018 Salı 12:45
Belhanda'ya görülmemiş ceza! Şimdi yandı

Trabzonspor karşılaşmasında rakibi Yusuf Yazıcı’ya yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart gören Younes Belhanda ile ilgili Galatasaray yönetiminin nasıl bir tavır takınacağı merak konusuydu. Ülkesi Fas’ın milli takım kadrosunda yer alan Belhanda ile dönüşünde teknik direktör Fatih Terim’in özel bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Terim’in raporu doğrultusunda hareket etmesi beklenen yönetimin, şu an için verilecek olan para cezasını en üst sınırdan vermeyi planladığı bilgisine ulaşıldı. Geçen sezon Galatasaray’a transfer olan ancak toplamda 3. kırmızı kartını gören 28 yaşındaki futbolcuya yaklaşık 300 bin Euro’luk (2.3 milyon TL) bir para cezası verilmesi bekleniyor.

Faslı yıldız Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 350 bin euro kazanıyor.

ÖNLEMLER ALINACAK

Tecrübeli futbolcuya verilecek bu cezanın faturasının da, oyuncunun yıllık ücreti 3 milyon 350 bin Euro’dan kesileceği belirtildi. Belhanda’nın bundan sonraki süreçte benzer eylemlerde bulunmaması adına da her türlü önlemin alınacağı ifade edildi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 12:45
  1. Trabzon
  2. Younnes Belhanda
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  4. Fatih Terim
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