Belhanda, Ç. Rizespor maçında cezalı Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart sınırında olan Galatasaray’ın Faslı futblcusu Younes Belhanda, sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor maçında olmayacak.

Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart sınırında olan Galatasaray’ın Faslı futblcusu Younes Belhanda, sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor maçında olmayacak.

Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda, Martin Linnes, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir bu sınırda olan futbolculardı. Belhanda müsabakanın 42. dakikasında Caner Erkin’e yaptığı mücadele sonrasında hakem Bülent Yıldırım tarafından sarı kart ile cezalandırdı. Yıldız futbolcu, gelecek hafta deplasmandaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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