Yerel Belediyenin kursunda başladı, kendi işinin patronu oldu
Yerel

Belediyenin kursunda başladı, kendi işinin patronu oldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Belediyenin kursunda başladı, kendi işinin patronu oldu

İstanbul Sultangazi’de açılan bir iş yeri, belediyenin meslek edindirme kurslarının sahadaki karşılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sultangazi Belediyesi’nin sanat ve meslek edindirme kurslarında eğitim alan Gülnaz Türkmen, aldığı eğitimi iş hayatına taşıyarak kendi kuaför dükkanını açtı.

 

Hobiler mesleğe dönüşüyor

Sultangazi Belediyesi, sanat ve meslek edindirme kursları ile hobilerini mesleğe dönüştürmek isteyenlere fırsat sunmayı amaçlıyor. İlçedeki hizmet tesislerinde bulunan Sanat ve Mesleki Eğitim kursları ile vatandaşların sosyal hayatın içinde daha güçlü bir şekilde var olmaları ve aile ekonomisine katkıda bulunmaları hedefleniyor.

 

Açılışı Abdurrahman Dursun gerçekleştirdi

SU-MEKAN’da kuaförlük atölyesinde eğitim alan Gülnaz Türkmen, başarıyla bitirdiği kursun ardından kendi kuaför dükkanını açtı. Yunus Emre Mahallesi’ndeki dükkanının açılışını Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun gerçekleştirdi.

 

Dursun, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Meslek edindirme kurslarımızla istihdama katkı sunarken, her yaştan komşumuzun elinde bir altın bileziğinin olması için eğitimler veriyoruz. Hobisini gerçeğe dönüştürerek iş hayatına adım atan kursiyerlerimiz bizleri mutlu ediyor. Onlardan bir tanesi de Gülnaz hanım oldu. Hayallerini kurslarımızda aldığı eğitimlerle gerçeğe dönüştürürken kendi işinin patronu olmayı başardı. Yolu açık, kazancı bol olsun” dedi.

Kobi

