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Ekonomi Belediyeler üreticiden patates alımına başladı
Ekonomi

Belediyeler üreticiden patates alımına başladı

Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda, belediye başkanlıklarınca talep düşüklüğünden üreticilerin olumsuz etkilenmemesi için doğrudan üreticilerden ve üretici örgütlerinden patates alımına başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 11:41:00 -
Belediyeler üreticiden patates alımına başladı

Dünyanın önemli patates üreticisi ülkelerinden olan ve kendi ihtiyacının üzerinde patates üreten Türkiye’nin, 2019’da 4 milyon 979 bin 824 ton olan üretimi, 2020’de yüzde 4,4 artarak 5 milyon 200 bin tona yükseldi.

124 bin ton patates ihraç edildi

Yeterlilik oranı yüzde 100’ün üzerinde olan ve 2020’de 124 bin ton patates ihraç eden Türkiye’de, pandemi süreci sebebiyle otel, lokanta ve benzeri toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda patates satışları geriledi. Üretimin geçen yıla göre artmasına karşılık yaşanan talep düşüklüğü ülkedeki stok miktarını yükseltti. Bu durumun çiftçileri olumsuz etkilememesi için Tarım ve Orman Bakanlığının yönlendirmesiyle belediye başkanlıklarınca doğrudan üreticilerden ve üretici örgütlerinden olacak şekilde alım yapılmaya başlandı. Belediyelerin yaptığı alımlar, patates üretiminin büyük ölçüde yapıldığı ve doğal şekilde depolandığı Niğde ve Nevşehir’de başlatıldı.

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