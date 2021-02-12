  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Belediye çalışanlarının maaşları Bitcoin ile ödenecek
Ekonomi

Belediye çalışanlarının maaşları Bitcoin ile ödenecek

ABD’de Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, belediyede çalışanların maaşlarının ve vergilerin Bitcoin ile ödenmesi için öneride bulundu. Komisyon, 4’e 1 oyla kararı onaylayarak, konu hakkında atılacak adımların uygulanabilirliğini incelemeyi kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 20:53:00 -
Belediye çalışanlarının maaşları Bitcoin ile ödenecek

Kripto para piyasasının en temel para birimlerinden Bitcoin’in kullanım alanı genişlemeye devam ediyor. Son olarak ABD'de Miami Belediyesi'nden kripto para birimlerini teşvik etmeye yönelik bir öneri geldi.

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, belediyede çalışanların maaşlarının tamamının veya bir kısmının Bitcoin olarak ödenmesi için öneride bulundu.

Suarez ayrıca, Miami'de yaşayanların emlak vergilerinin veya şehir ücretlerinin de tamamını veya bir kısmını kripto para ile ödemelerine izin verilmesini önerdi. Komisyon, 4'e 1 oyla kararı onaylayarak, konu hakkında atılacak adımların uygulanabilirliğini incelemeyi kabul etti.

Bitcoin'in riskleri yakında incelenecek

Silikon Vadisi yatırımcıları ve teknoloji şirketleriyle aylardır görüşmeler gerçekleştiren Suarez, Miami'de bazı hükümet fonlarının Bitcoin’e yatırılıp yatırılamayacağına ilişkin analizler yapılmasını istediğini de söyledi.

Komisyon üyeleri, kararı kabul etmelerine rağmen konuya ilişkin risklerin yakından incelenmesi gerektiğini belirtti. Komisyon üyelerinden Manolo Reyes, Suarez'in önerisinin “zamanın ilerisinde” olduğunu fakat yine de riskleri analiz etmeden uygulamaya geçilmemesi gerektiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya devinden Türkiye kararı! Bomba yatırım geliyor
Dünya

Dünya devinden Türkiye kararı! Bomba yatırım geliyor

Alman lojistik şirketi DHL'nin Grup Üst Yöneticisi Frank Appel, 'Türkiye'deki faaliyetlerimizi büyütmeye hazırız' diyerek yeni yatırımların..
Dünyanın unuttuğu katliamdaki korkunç tabloyu anlattı! ‘Kardeşlerimizin cesetlerine basıp kaçtık’
Dünya

Dünyanın unuttuğu katliamdaki korkunç tabloyu anlattı! ‘Kardeşlerimizin cesetlerine basıp kaçtık’

Suriye'de Hafız Esed'in 1982'de Hama'da yaptığı katliamın görgü tanıklarından Cuma El-Huri, "Rejim güçlerine av olmamak için kardeşlerimizin..
Dünya gündemini sarsan kareler! Gökyüzü turuncuya, köpekler maviye döndü
Dünya

Dünya gündemini sarsan kareler! Gökyüzü turuncuya, köpekler maviye döndü

Dünyayı etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı sonrası şoke eden kareler gelmeye başladı. Rusya'da ortaya çıkan görüntülerde köpeklerin mavi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay