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Aktüel Belediye çalışanı 2 yıldır uzattığı saçlarını kanser hastaları için bağışladı
Aktüel

Belediye çalışanı 2 yıldır uzattığı saçlarını kanser hastaları için bağışladı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 14:32:11 -
Belediye çalışanı 2 yıldır uzattığı saçlarını kanser hastaları için bağışladı

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı Bahadır Kıvrak, Kansersiz Yaşam Derneği’nin başlattığı "Saçım saçın olsun" kampanyasına destek amacıyla, 2 yıldır uzattığı saçlarını lösemi hastalarına peruk yapılmak üzere bağışladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Bahadır Kıvrak, annesinin kemoterapi gördüğü hastanede down sendromlu lösemi hastası Seda ile tanıştı.

Saçları tedavi sırasında tamamen dökülen Seda’nın kendisinden saç istemesiyle başlayan hikaye, küçük savaşçının zamansız vedasıyla yarım kaldı.

O dönemde Kansersiz Yaşam Derneği'nin kanser hastalarının tedavi sırasında yaşadığı psikolojik tahribatı azaltmak amacıyla başlattığı "Saçım saçın olsun" kampanyasını gören Kıvrak, 2 yıl boyunca saçlarını uzattı.

Kıvrak, uzattığı saçlarını, kampanyası için kestirerek, lösemi hastalarına peruk yapılmak üzere derneğe bağışladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kıvrak, kampanyayı sosyal medyadan gördüğünü belirtti.

Kampanyaya herkesin destek vermesi gerektiğini aktaran Kıvrak, "Ben ne yapabilirim diye düşündüm ve saçlarımı uzatmaya başladım. İki yıldır uzattığım saçları da bugün bağışlıyorum. Bu saç bir kanser savaşçısına umut olacak. 'Saçım saçın olsun' diyorum ve bu bağışa herkesi bekliyorum." ifadesini kullandı.

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Bahadır’ın isteğine ilk günden beri destek olduklarını aktardı.

Kapmanya kapsamında toplanan saçlar, lösemi hastaları için peruk olarak kullanılıyor.

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