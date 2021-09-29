Belediye binasının taşlanmasıyla ilgili sıcak gelişme
Samsun-Vezirköprü'de eylem sırasında belediye binasının taşlanarak camlarının kırılmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde eylem sırasında belediye binasının taşlanarak camlarının kırılmasıyla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Arazi Toplulaştırması Projesi'ne tepki amacıyla Vezirköprü Belediyesi önünde düzenlenen eylem sırasında belediye binasının taşlanarak camlarının kırılmasıyla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 8 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.