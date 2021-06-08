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Aktüel Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın acı günü
Aktüel

Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın acı günü

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın annesi Türkan Yazıcı, bir süredir tedavi gördüğü Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 17:28:00 -
Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın acı günü

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın annesi Türkan Yazıcı, bir süredir tedavi gördüğü Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Türkan Yazıcı’nın cenazesi Tuzla’nın İstasyon Mahallesi Çiçekçiler Camisi’nde 9 Haziran Çarşamba (yarın) günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aydıntepe Mezarlığı’na defnedilecek. 71 yaşında olan Türkan Yazıcı, 3 çocuk annesiydi.

Annesine bağlılığı ile bilinen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Yazıcı, ”Canından can bulduğum Annem Cenab-ı Hak’kın rahmetine rücu etti. Şüphesiz Allah’tan geldik yine Allah’a döneceğiz, kavuşacağız. Rabbimden anneme rahmet niyaz ediyorum. Dileğim dostlarımın duasıdır. Lütfen dualarınızı esirgemeyin” dedi.

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