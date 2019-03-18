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Belediye başkan adayı paramotorla uçtu

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde İYİ Partili Belediye Başkan Adayı Osman Akbulut, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün yıl dönümünde motorlu yamaç paraşütüyle ilçe semalarında uçtu.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:07
Belediye başkan adayı paramotorla uçtu

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde İYİ Partili Belediye Başkan Adayı Osman Akbulut, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün yıl dönümünde motorlu yamaç paraşütüyle ilçe semalarında uçtu.


Aynı partiden Belediye Meclis Üyesi Adayı ve aynı zamanda Trabzon Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Şener Bayraktar’la Türk bayrağıyla uçuş gerçekleştiren Başkan Adayı Akbulut, 31 Mart seçimleri öncesinde Türkiye’de paramotorla uçan ilk belediye başkan adayı oldu.


Akçaabat Yaylacık Mahallesi sahilinden havalanarak bir saate yakın bir süre havada kalan Akbulut “Bugün Türk tarihinde önemli bir gün. Çanakkale Zaferi 104 yıl önce aziz Türk milletinin kararlılığıyla, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın özverisiyle kazanılmıştır. Bugün onun için bir anma uçuşu gerçekleştirdik. Türk milletinin gücünü dünyaya göstermek ve bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızımızı da göklerde dalgalandırmak istedik. Şehitler ölmez, vatan bölünmez, Çanakkale geçilmez” dedi.


İlk defa böyle bir uçuş gerçekleştirdiğini belirten Akbulut “Akçaabat için bunu yapmaya değer gördüm. Biz tek bir kalıba sıkışıp halktan kopuk bir belediye başkanı olmayacağımızı birçok kez ifade ettik. Bu da bunun göstergelerinden biri. Seçilirsem sıradan bir belediye başkanı olmayacağım. Sevgi ve kucaklama mesajını Akçaabat semalarından vereceğim” diye konuştu.


Bir saate yakın uçtuktan sonra indiğinde de uçuş deneyimini paylaşan Akbulut “Çok güzeldi, heyecan doluydu. İlk defa uçtuk ama bundan sonra uçacağız. Akçaabat’ın sorunlarını bilen bir kadromuz var. İşimiz zor ama başaracağımıza inancımız tam. Akçaabat’a yukarıdan baktığımızda da işimizin çok olduğunu gördük” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:07
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