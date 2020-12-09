Belçika'da Nazi sempatizanı, sığınmacı merkezini kundaklama suçundan tutuklandı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Flaman bölgesinde bir Nazi hayranı, geçen yıl sığınmacılar için hazırlanan bir merkezi kundaklama suçlamasıyla tutuklandı.

Limburg kentinde Kasım 2019'da 140 sığınmacının barınması için yapılan ve henüz boş tutulan binanın yakılmasıyla ilgili soruşturmada iki kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin 60 yaşındaki Emmanuel M. olduğu açıklandı. Aylar süren soruşturmadan sonra gözaltına alınan kişinin, ırkçı siyasi parti Vlaam Belang'ın eylüldeki gösterisine Nazi sembolleri bulunan aracıyla katıldığı ortaya çıktı.

Nazi sembolleri taşıyan Emmanuel M'ye ait arazi aracının fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca medyada da geniş yankı bulmuştu.

Limburg Savcılığı yetkilisi Bruno Coppin, Nazi sempatizanının geçen yılki kundaklamayla bağlantı olduğunu bildirdi. Coppin, "Sığınmacı merkezindeki yangını bu kişinin başlattığına dair kanıtımız var. Mahkeme bu kişinin kasıtlı olarak yangın çıkarma suçundan tutuklanmasına karar verdi." dedi.

Flaman bölgesi hükümeti yetkilileri, kundaklama eylemini "siyasi terör" olarak yorumlamıştı. Sığınmacı merkezindeki yangından sonra sosyal medyada "İyi bir başlangıç", "Keşke binanın dolması beklenseydi" gibi birçok ırkçı yorum yapılmıştı.