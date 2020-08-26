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Aktüel Belçika'da Kovid-19 vakalarındaki düşüş sürüyor
Aktüel

Belçika'da Kovid-19 vakalarındaki düşüş sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-26 12:07:05 -
Belçika'da Kovid-19 vakalarındaki düşüş sürüyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastaların sayısında son günlerde sağlanan düşüş devam ediyor.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 16-22 Ağustos haftasında günlük vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 8 azalarak 490 oldu.

Ülke genelindeki düşüşe rağmen başkent Brüksel bölgesinde yeni vakalarda yüzde 70'ten fazla artış belirlendi.

Belçika genelinde toplam vaka sayısı 82 bin 447, ölüm sayısı ise 9 bin 878 oldu.

Belçikalı yetkililer, kayıtlardaki ölüm sayısının güncellendiğini, özellikle saygının ilk döneminde bakım evlerinde kalırken hayatını kaybeden bazı kişilerin ölümlerin birkaç kez kaydedildiğini açıkladı. Bu nedenle ülkedeki toplam ölü sayısının 121 azaldığı ifade edildi.

Belçika'da salgınla mücadele tedbirlerinin gevşetilmesi ve ardından temmuz ayında yeni hasta sayılarında görülen hızlı artış üzerine hükümet yeniden bazı tedbirleri devreye sokmuştu.

Önlemler arasında başkent Brüksel gibi bazı bölgelerde kamuya açık alanların tamamında maske takılması, sakıncalı sayılan yerlerden tatilden dönenlere 14 günlük karantinaya girmesi ve test yaptırması, kafe ve restoranlara gidenlerin iletişim bilgilerini bırakması, birçok dükkan ve mağazanın en geç 22.00'de kapanması gibi zorunluluklar bulunuyordu.



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