Belçika'da Kovid-19 salgınında günlük vaka ve ölü sayıları düşme trendinde

BRÜKSEL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden Belçika'da alınan önlemler sonrasında vaka sayıları ve ölümler gibi tüm göstergelerde düşüş sürüyor.

Yaklaşık bir aydır devam eden önlemlerle vaka sayıları, günlük ortalama 15 bin civarından 3 bine kadar geriledi. Bugüne kadar toplam 565 bin vakanın tespit edildiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 77 oldu.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında da günlük verilerde düşüş devam ediyor. Kasım ortalarında günde yaklaşık 200 kişi yaşamını yitirirken bu sayı 156'ya geriledi.

Hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının sayısı da kasım başındaki 7 bin 500'lerden 4 bin 500'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1500'lerden 1071'e kadar indi.

Kovid-19 salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden Belçika'da tatil mevsiminin bitmesiyle vakalar artmaya başlamış, ekim ayında sayılar ilk dalganın da üzerine çıkarak günlük 15 bin seviyesini geçmişti.

Bunun üzerine restoran, bar ve kafelerin kapatılması, gece sokağa çıkma kısıtlaması, açık ve kapalı tüm alanlarda maske zorunluluğu, temel ihtiyaç malzemeleri satanlar hariç tüm mağazaların kapatılması ve mümkün olan iş kollarında evden çalışma zorunluluğu gibi tedbirler alınmıştı.



