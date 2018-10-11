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Belçika futbolunda şike iddiası

Belçikalı savcılar geçen sezon şike yapıldığını ve KV Mechelen takımının küme düşmesinin engellendiğini açıkladı

11 Ekim 2018 Perşembe 22:06
Belçika futbolunda şike iddiası

Belçikalı savcılar geçen sezon şike yapıldığını açıkladı.

Belçika federal savcıları bugün düzenledikleri basın toplantısında, Belçika Ligi'nde geçen sezon oynanan bazı maçlarda şike yapıldığını ve KV Mechelen Kulübünün ligden düşmesinin önüne geçildiğini ifade etti.

Zanlılara ait ev ve iş yerlerinde arama yapıldığını belirten savcılar, yaklaşık 9 milyon dolar değerinde mücevher ve saat, ayrıca yaklaşık 4 milyon dolar nakit para bulunduğunu belirtti.

Belçika'da şike, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı operasyonu kapsamında dün 10 kulüp aranmış 2 hakem ve Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko sorgulanmıştı. Bir menajer ise tutuklanmıştı.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 22:06
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