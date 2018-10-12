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Belçika futbolunda şike depremi devam ediyor

Belçika federal savcıları, Belçika Ligi'nde geçen sezon şike yapıldığını, KV Mechelen takımının küme düşmesinin engellenmeye çalışıldığını duyurdu.

12 Ekim 2018 Cuma 09:54
Belçika futbolunda şike depremi devam ediyor

Belçika federal savcıları, düzenledikleri basın toplantısında, Belçika Ligi'nde geçen sezon oynanan bazı maçlarda şike yapıldığını ve KV Mechelen Kulübünün ligden düşmesinin önüne geçilmeye çalışıldığını ifade etti.

Zanlılara ait ev ve iş yerlerinde arama yapıldığını belirten savcılar, yaklaşık 9 milyon dolar değerinde mücevher ve saat, ayrıca yaklaşık 4 milyon dolar nakit para bulunduğunu belirtti.

Belçika'da şike, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı operasyonu kapsamında 10 kulüp aranmış 2 hakem ve Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko sorgulanmıştı.

Soruşturma kapsamında bir menajer de tutuklanmıştı.

 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 09:54
  1. belçika
  2. şike

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