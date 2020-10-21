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Ekonomi Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak ASO 1. OSB'yi ziyaret etti
Ekonomi

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak ASO 1. OSB'yi ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:17:23 -
Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak ASO 1. OSB'yi ziyaret etti

ANKARA (AA) - Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak'ın, Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yaptığı ziyarette, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği fırsatları ele alındı, sanayi ve üretim olmak üzere oluşturulabilecek projeler masaya yatırıldı.

ASO 1. OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Rybak, ASO 1.Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, Belarus Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müşaviri ve Ticaret Temsilcisi Ruslan Kizeleviç'in yanı sıra ASO 1.OSB Başkan Vekili Mustafa Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık ve Müdür Yardımcısı Kamil Sunal da katıldı.

Ziyarette, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği fırsatları ele alındı, sanayi ve üretim olmak üzere oluşturulabilecek projeler masaya yatırıldı.

Büyükelçi Rybak'a yürütülen faaliyetler ve gerçekleştirilen projeler hakkında bilgiler veren Başkan Akdaş, şu ifadeleri kullandı:

"ASO 1.OSB, 1000 hektarlık alan üzerinde, 6 ayrı kısımda, 30 ayrı sektörde faaliyet gösteren 331 sanayi parselinden oluşan Türkiye’nin en iyi yönetilen kurumsal organize sanayi bölgelerinden biridir. Bölgemiz Türkiye’nin ekonomisine 6 milyar dolar katkı sağlayan, yaklaşık 50 bin kişinin çalıştığı sanayi şehri haline gelmiştir. Ziyaretin iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum."

Öte yandan, bölgede yer alan Hidromek, Nurus Mobilya ve Karba Otomotiv firmalarının üretim tesislerinde de incelemelerde bulunuldu.

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