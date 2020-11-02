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Aktüel Belarus’taki protestolarda yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Belarus’taki protestolarda yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:05:34 -
Belarus’taki protestolarda yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı

MİNSK (AA) – Belarus’ta cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını protesto etmeye yönelik ülke genelinde yapılan izinsiz gösterilerde dün yaklaşık 300 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, yaptığı açıklamada, bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan çağrıyla ülke genelinde 13 farklı yerde yasa dışı protesto düzenlendiğini hatırlattı.

Başkent Minsk’te yapılan protesto yürüyüşünün “huzur bozucu” bir özellik taşıdığını aktaran Çemodanova, göstericilerin Minsk Saat Fabrikası önünde toplanıp Bağımsızlık Caddesi’nde trafik akışını engelleyerek şehir dışına doğru yürüyüşe geçtiğini ifade etti.

Çemodanova, Minsk bölgesinde bulunan Kurapatı Anıtı önünde toplanan göstericilerin tüm uyarılara rağmen dağılmadığı ve güvenlik güçlerine saldırdığını vurgulayarak, protestocuların taş, el yapımı patlayıcı kullanmaları üzerine polisin ses bombası ve plastik mermiyle karşılık verdiğini belirtti.

Anarşist grupların sosyal medya üzerinden polise saldırmak için organize olduğu değerlendirmesinde bulunan Çemodanova, "Minsk ve Minsk bölgesinde yapılan gösterilerde yasaları ihlal eden yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı ve bu kişiler hakkında idari işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.

Çemodanova, Minsk dışındaki diğer bölgelerde yapılan eylemlerin 10 kişilik grupları geçmediğini bildirdi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlatılmıştı.

Ülkede her hafta sonu devam eden gösterilerde sayıları önceki haftalara göre azalan protestocular Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevini bırakmasını istiyor.

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