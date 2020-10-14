bekliyor.. İspanya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte 11 bin 970 arttı

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 11 bin 970 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, dün 896 bin 86 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 11 bin 970 artışla 908 bin 56 olarak güncelledi.

Ülkede iki haftadan beri ilk kez dün 10 binin altına (7 bin 118) inen günlük vaka sayısı, bugün tekrar yüksek seviyelerde çıktı.

Ayrıca Kovid-19 kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 209 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 486 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 33 bin 413'e çıktığını duyurdu.

İspanya'da salgının yoğun görüldüğü Madrid'de serbest dolaşımı kısıtlayan olağanüstü hal uygulaması devam ediyor.

Katalonya özerk bölgesindeki yerel yönetim ise tüm bar ve restoranların 15 gün süreyle sadece paket hizmet vermesi ya da kapatılması, doluluk oranının alışveriş merkezlerinde yüzde 30'a, sinema, tiyatro ve jimnastik salonlarında yüzde 50'ye indirilmesi, parkların saat 20.00'de kapatılması, üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi ve okul veya özel etkinliklerde yerel tüm spor müsabakalarının 15 gün durdurulması tedbirlerini aldı.

Galisya, Navarra, Endülüs ve Castilla La Mancha özerk bölgeleri ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı olan Melilla kenti de yeni vakaların artışını önlemek için ek tedbirler uyguluyor.

Bu arada, salgın süresince hidroalkolik jellerden dolayı İspanya'da çocuklarda zehirlenme vakalarının geçen yıla oranla yüzde 900 arttığı açıklandı.

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ulusal Toksikoloji ve Adli Bilimler Enstitüsü, çocuklarda hidroalkolik jel zehirlenmesinde 2019'da 90 olan vaka sayısının bu yıl 874'e çıktığını belirtti.

- Portekiz'de "felaket durumu" ilan edildi

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2072 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlamasından bu yana günlük vakalarda en yüksek artışın tespit edildiği görüldü.

Sol azınlık hükümeti de Bakanlar Kurulu toplantısında Kovid-19'a karşı mücadelede yeni kararlar aldı.

Portekiz'de perşembe günü gece yarısından itibaren "felaket durumu" ilan eden hükümet, kamuya açık ve kapalı tüm alanlarda 5'ten fazla kişinin toplanmasının yasaklanması, düğün veya vaftiz gibi törenlerde katılımın en fazla 50 kişiyle sınırlanması, akademik alanda veya belediyelerde yapılan etkinliklerin yasaklanması tedbirlerini getirdi.

Sokakta maske takılmasını tavsiye eden hükümet, açıkladığı diğer önlemlerin denetlenmesi noktasında güvenlik görevlilerinin sayısının artırılacağını ve kurallara uymayanlara 10 bin avroya kadar para cezası getirileceğini bildirdi.

Portekiz'de şimdiye kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 117 olurken, vaka sayısı da 91 bin 193'e çıktı.