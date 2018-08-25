Beklenen oldu! Diego Reyes İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes, İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.25 Ağustos 2018 Cumartesi 08:14
Fenerbahçe'nin yeni transferi Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes, İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.
Fenerbahçe’nin transfer görüşmesi yaptığı Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes, saat 23.45’te British Airways’e ait tarifeli uçakla Londra’dan Atatürk Havalinanı’na geldi. Reyes’i, burada Fenerbahçeli taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.
Reyes, bir açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı.
YORUM YAZ