Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022/1. Dönem Bekçilik yazılı sınavı sonuçları sorgula!

Bekçilik sınav sonuçları için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelen resmi açıklamaları yakından takip ediliyor. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapıldı.

2022 - 1 bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Bekçilik sınav puanı nasıl hesaplanacak?

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0’a (sıfır) tamamlanacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.