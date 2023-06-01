Bekçilere 'arama' ve 'önleyici tedbir alma' yetkisi veren yasa maddeleri...

AYM, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki bazı maddelerinin iptali için yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Bekçilere verilen toplantı, gösteri ve yürüyüşlere müdahale yetkisinin kural ve çerçevesinin çizilmediğini belirten Yüksek Mahkeme, düzenlemenin toplantı ve yürüyüş hakkına müdahale olduğuna hükmetti.

EL İLE DIŞTAN ARAMA VE ÖNLEYİCİ TEDBİR MADDELERİ İPTAL EDİLDİ

El ile dıştan kontrol yetkisinin de “kişilerin özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına” sınırlama getirdiği vurgulandı.

“Halkın sükûn ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleme” yetkisine ilişkin madde de iptal edildi.

Gerekçe olarak da düzenlemenin çerçevesinin ve sınırlarının çizilmediği belirtildi.

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Mahkeme, “Engelleme yetkisinin uyarma yetkisini aşması ve temel haklara müdahale boyutuna ulaşması mümkündür" değerlendirmesi yaptı.