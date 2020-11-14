  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bekçilerden kaçan maskesiz genç kovalamaca sonucu yakalandı
Aktüel

Bekçilerden kaçan maskesiz genç kovalamaca sonucu yakalandı

Kovalamaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:12:51 -
Bekçilerden kaçan maskesiz genç kovalamaca sonucu yakalandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapan bekçilerden kaçan maskesiz genç, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kentte Kovid-19 ile mücadele kapsamında gece denetim yapan bekçiler, maske takmadığı gerekçesiyle S.S'yi (16) durdurmak istedi.

Bekçilerden kaçan S.S, kovalamaca sonucu yakalandı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, S.S'nin kaçması ve yaşanan kovalamaca yer alıyor.

Arkadaşına gitmek için evden çıkarken maske takmayı unuttuğunu belirten S.S, ceza almamak için kaçtığını söyledi.

Bekçilerin S.S'yi yakalandıktan sonra "Ceza yazmayacağım dediğim halde niye kaçıyorsun?", "Maske takmanın yaşı yok neden takmıyorsun?" dediği duyuldu.

S.S. hakkında cezai işlem uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler
Dünya

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Türkiye'nin Müslüman dünyası için umut merkezi olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İs..
SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır?
Ekonomi

SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu, sınavlar, ulaşım ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılıyor. HES kodu, e-Devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alın..
Depremzedeler için verilen battaniyeleri satarken suç üstü oldular!
Gündem

Depremzedeler için verilen battaniyeleri satarken suç üstü oldular!

İzmir'de zabıta ekipleri, depremzedeler için getirilen ve işportada satıldığı belirlenen battaniyelere el koydu.

Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay