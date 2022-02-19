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Gündem Bekçiler bile şaştı kaldı! Kemerin içinden kılıç çıktı
Gündem

Bekçiler bile şaştı kaldı! Kemerin içinden kılıç çıktı

Başakşehir'de bekçilerin durdurduğu kişinin üzerinden kemer görünümlü kılıç çıktı. Esenler'de ise bir kişinin elindeki içecek kutusunun gizli bölmesinde uyuşturucu bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 13:31:00 -

Başakşehir'de, bekçilerin durdurduğu kişinin üzerinden kemer görünümlü kılıfın içinden 60 santimetrelik kılıç çıktı. Esenler'de de bekçilerin durdurduğu kişinin elindeki içecek kutusu içindeki gizli bölmede uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

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