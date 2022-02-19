Bekçiler bile şaştı kaldı! Kemerin içinden kılıç çıktı
Başakşehir'de bekçilerin durdurduğu kişinin üzerinden kemer görünümlü kılıç çıktı. Esenler'de ise bir kişinin elindeki içecek kutusunun gizli bölmesinde uyuşturucu bulundu.
Başakşehir'de, bekçilerin durdurduğu kişinin üzerinden kemer görünümlü kılıfın içinden 60 santimetrelik kılıç çıktı. Esenler'de de bekçilerin durdurduğu kişinin elindeki içecek kutusu içindeki gizli bölmede uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.