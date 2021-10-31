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Gündem 'Bedelli'de ücret bakın ne olacak
Gündem

'Bedelli'de ücret bakın ne olacak

Bedelli askerlik yapacak olanları “enflasyon” vuracak… Bedelli ücretinin 1 Ocak 2022'de memur maaş katsayısı kapsamında 46 bin lirayı geçeceği öngörüldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 13:31:00 -
'Bedelli'de ücret bakın ne olacak

Bedelli askerlik yapacak olanları “enflasyon” vuracak… Çıkarılan yasa ile birlikte kalıcı hale getirilen ve her 6 ayda bir zamlanan bedellinin 1 Ocak 2022'de memur maaş katsayısı kapsamında 46 bin lirayı geçeceği öngörüldü. 2019 Haziran ayında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. 2019 Temmuz’da 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak ilan edildi. 2021 Ocak-Haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

2019’dan beri yaklaşık yüzde 38 zamlandı

Böylece bedelli askerlik ücreti, 2019’dan beri yaklaşık yüzde 38 oranında artmış oldu.

 

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