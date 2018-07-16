Bedelli askerlikte yaş ve ücret belirlendi! Bedelli askerlik son dakika haberleri

Bedelli askerlik bekleyenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan son dakika müjde geldi. Başkan Erdoğan, bedelli askerliğin kararnameyle öne çekilebileceğini söyledi. Bedelli askerlik son dakika haberlerine göre yeni kabine bedelli askerlik yaş ve ücreti belirledi. İşte bedelli askerlikte yaş ve ücret...

Bedelli askerlik son dakika haberlerine göre bedelli askerlikte yaş ve ücretin ne olacağı az çok belli olmaya başlandı. Beş milyon genci ilgilendiren Bedelli askerlik konusunda sevindiren açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan, bedelli askerliğin erken çıkması için KHK’nın çıkacağını söyledi. Peki bedelli askerlik 2018’de yaş sınırı ücreti ne kadar, bedelli askerlik son durum ne oldu? Bedelli askerlik son dakika gelişmeleri nelerdir? İşte detaylar…

Bedelli askerlik çıkacak mı soruları daha genel seçimlerin 24 Haziran’da yapılacağının belirlenmesi sonrası sorulmaya başlandı. Hem Cumhurbaşakanı Erdoğan hem de hükümet bedelli askerliğin seçimlerden sonra çıkacağını söyledi. 24 Haziran seçimleri bitti. 5 milyon genç şimdi bedelli askerliğin ne zaman hayata geçirileceğini, bedelli askerlikte ücret ve yaşın ne olacağını merak ederken, bedelli askerlikte son dakika müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan NATO toplatışı dönüşü uçakta bedelli askerlik konusunda açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: “Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar hazırlıklarını yapacaklar. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bedelli askerlik müjdesinden sonra bir diğer merak konusu olan bedelli askerlikte yaş ne olacak? Bedelli askerlikte yaş belli oldu mu? Bedelli askerlikte ücret ne kadar olacak? Bedelli askerlikte fiyat belirlendi mi soruları oldu. Hem bedelli askerlikte yaş hem de bedelli askerlikte ücretin ne olacağı konusunda hükümetin çalışmalarını tamamladığı öğrenildi. Bedelli askerlikte yaş ve ücret konusunda birkaç seçeneğin değerlendirildiği ortaya çıktı. Bunlardan birinci seçeneğin bedelli askerlikte yaşın 26 olacağı öğrenilirken, bedelli askerlikte ücretin ise 20 bin TL de kalacağı öğrenildi. Bedelli askerlikte yaş ve ücretin ne olacaığı konusundaki ikinci seçenek isi bedelli askerlikte yaşın 25, bedelli askerlik ücretin ise 15 bin TL olacağı. 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlikte yaş ve ücret şöyle olmuştu: 30 yaşından gün alan ve 30 bin TL tutar ödeyenler faydalanırken, 2014 yılında başvuruya açılan uygulamada ise 1987 ve önceki tarihlerde doğan ve 18 bin TL ödeme şansı elde edenler faydalanabildi.