Bedelli askerlik parası nereye yatacak, hangi bankaya ödenecek? 2022 bedelli askerlik tutarı ne kadar?

2022'nin başında 56 bin 500 lira olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, 6 aylık dönemlerde tekrar belirleniyor. Temmuz ayı enflasyonu ile birlikte memur katsayısının artmasıyla birlikte, bedelli askerlik ücretleri de arttı. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlikten kimler yararlanacak? Bedelli askerlik parası hangi bankaya yatacak?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık 2022 dönemi için 80 bin 64 lira olarak hesaplanıyor. Bedelli askerlik ücretine ilişkin resmi rakamı Milli Savunam Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

Bedelli askerlik kanununun çıktığı tarihte yoklama kaçağı, saklı ve bakaya durumundakiler, bedelli askerlik kapsamı dışında tutulmuştu. Bu kapsamda 550 bin kişi vardı. Geçtiğimiz günlerde yapılan düzenlemeyle yoklama kaçağı, saklı ve bakaya kişilere bedelli askerlik hakkı getirildi. Haktan yararlanacaklar 80 bin 65 lira ödeme yapacak. Ayrıca gecikilen her ay için ek ödeme olacak. Aylık ek ödeme tutarı da 3500 göstergeye bağlandı. Bu durumda, temmuzdan yıl sonuna kadar başvuran yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olarak geçen her ay için 1.167 lira 61 kuruş ek ödeme yapacak.

Bedelli askerlik parası nereye yatacak?

Bedelli askerlik ücretleri hangi bankaya yatıyor? Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası’na TC kimlik numarasıyla yatırılabiliyor. Başvuru yapılan yılı takip eden yılın ocak ve şubat aylarında ise sınıflandırma işlemleri yapılıyor. Başvuru sonuçlarını, celp ve sevk zamanları ile temel eğitim merkezlerini e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenmek mümkün. Evlilik gibi mazereti olanların sevki bir sonraki döneme ertelenebiliyor.

Bedelli askerlik kaç gün yapılıyor?

2022 yılında bedelli askerlik süresi 1 ay olarak belirlendi. İçinde bulunulan ay, yol ve sevk durumuna göre bu süre daha da az olabiliyor. Örnek olarak 4 gün yol izni bulunan kişi için bu süre 26 gün oluyor.