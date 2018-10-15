Bedava akaryakıt dönemi sona eriyor!

Akaryakıt sektörü, artan döviz kuru ve girdi maliyetlerinde ortaya çıkan finansman baskısını azaltmak için çare arıyor. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre kâr marjları düşen bayiler, Ankara’da enerji yönetiminin kapısını çaldı. Bayiler, akaryakıtta promosyonların kaldırılmasını istedi. Promosyonların ek maliyet oluşturduğundan yakındı.

İki tür promosyon uygulanıyor

Akaryakıt alışverişlerinde iki tür promosyon uygulanıyor. Banka ile akaryakıt dağıtım şirketi anlaşıyor. Bu bankanın kredi kartıyla söz konusu dağıtım şirketine bağlı bayilerden üst üste belli tutarda yapılan akaryakıt alış-verişlerinde müşteriye öngörülen miktarda ücretsiz benzin ya da motorin veriliyor.

Diğer bir yöntem de sadakat kartları. Müşteri, aynı dağıtım şirketine bağlı bayilerden akaryakıt satın aldıkça, sadakat kartına “bonus” birikiyor. Bu bonuslar karşılığında ücretsiz belli miktarda akaryakıt alıyor.

EPDK inceliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konuyu hukuki yönden inceliyor. EPDK’nın, hukuken bir engel görmemesi halinde piyasa dinamiklerini de dikkate alarak, promosyonlara son verebileceği belirtiliyor. Kurumun bu ay içinde bir karar vermesi bekleniyor.