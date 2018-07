Bebeklerin saçı nasıl kesilmelidir?

Birçok anne baba bebeklerinin saçları kesmeye kıyamazlar. Saçları kesme sebebi, bebeklerin ya sıcak havalardan terlemesi ya da saçlarının önlerine gelip gözlerini kapatmasıdır.

Kimi aileler ise, eğer bebeklerin saçlarını tamamen sıfıra vurdururlarsa ileride daha gür saçlı olacağını düşündüklerinden dolayı keserler veya, özellikle erkek bebek sahibi aileler, çevreden sürekli çocuklarını saçlarını kestirmeleri gerektiğine dair uyarılar almaktan yıldıklarından dolayı kesmek isteyebilirler.

Sebebi ne olursa olsun, bebeklerin her ilki gibi saç kesimi de büyük öneme sahiptir.

BEBEK SAÇI KESİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Bebekle beraber, bebek saçı kesiminde deneyimli bir kuaföre gidilebilir. Ve istenen saç modali söylenir, eğlenceli bir şekilde bebeğin saları kesilir.

Fakat aileler genellikle bebeğin ilk saç kesimini evde kendileri yapmak isterler çünkü bebeklerin genellikle saçları çok gür değildir.

Evde saç kesilmek isteniyorsa bazı noktalara çok dikket etmelidir.

Anne ve baba birbirlerine yardım etmelidirler vaya bu işten anlayan herhangi biri yardımcı olabilir.

Bebeği kesinlikle korkutmamak gerekmektedir. Bu nedenle onun seveceği bir ortam hazırlanabilir.

Sevdiği oyuncaklar getirilir ve saç kesimine yardımcı olacak kişi sadece bebeğe odaklanarak onunla oyun oynayabilir veya herhangi bir şekilde dikkatini çekebilir.

Saç kesimini yapan kişi bebeğin saçlarını hafifçe ıslatabilir. Islak, nemli saçlar daha kolay kesilir.

Yardımcının görevi bebekle oyalanmak ve onun başını mümkün olduğunca sabit tutmasını sağlamaktır.

Kesimi yapan kişi önce saçların önlerinden başlayarak yavaş yavaş saçları kesebilir.

En önemli nokta, bebeğin kıpır kıpır olduğunun unutulmamasıdır. Her an her hareket beklenmeli ve makası kullanırken çok dikkatli olmalıdır. Bebeğin cildine fakat özellikle kulakları ve gözlerine çok dikkat etmelidir. Yardımcı gerekirse bebeğin başını tutabilir.

Saçlar, eller her zaman bebek ve makas arasında siper edilmiş durumda, saçların geri kalanı istenen şekilde kesilir.

Eğer kış mevsimiyse saçları çok kısa kesmekten kaçınmakta fayda vardır.

Kesimden sonra bebeğe duş aldırılabilir. Saçlar cildine yapışmışsa temizlemek gerekir.



Nasılkolay.com'dan alınmıştır.