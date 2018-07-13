0553 313 94 23

Bebeklerin saçı nasıl kesilmelidir?

Bebeklerin bazıları doğduklarında gür saçlara sahiptirler, bazıları ise saçsız doğarlar. Fakatilk saç kesimi için birkaç ay beklemek gerekir.

13 Temmuz 2018 Cuma 21:09
Bebeklerin saçı nasıl kesilmelidir?

Birçok anne baba bebeklerinin saçları kesmeye kıyamazlar. Saçları kesme sebebi, bebeklerin ya sıcak havalardan terlemesi ya da saçlarının önlerine gelip gözlerini kapatmasıdır.

Kimi aileler ise, eğer bebeklerin saçlarını tamamen sıfıra vurdururlarsa ileride daha gür saçlı olacağını düşündüklerinden dolayı keserler veya, özellikle erkek bebek sahibi aileler, çevreden sürekli çocuklarını saçlarını kestirmeleri gerektiğine dair uyarılar almaktan yıldıklarından dolayı kesmek isteyebilirler.

Sebebi ne olursa olsun, bebeklerin her ilki gibi saç kesimi de büyük öneme sahiptir.

BEBEK SAÇI KESİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Bebekle beraber, bebek saçı kesiminde deneyimli bir kuaföre gidilebilir. Ve istenen saç modali söylenir, eğlenceli bir şekilde bebeğin saları kesilir.

Fakat aileler genellikle bebeğin ilk saç kesimini evde kendileri yapmak isterler çünkü bebeklerin genellikle saçları çok gür değildir.

Evde saç kesilmek isteniyorsa bazı noktalara çok dikket etmelidir.

Anne ve baba birbirlerine yardım etmelidirler vaya bu işten anlayan herhangi biri yardımcı olabilir.

Bebeği kesinlikle korkutmamak gerekmektedir. Bu nedenle onun seveceği bir ortam hazırlanabilir.

Sevdiği oyuncaklar getirilir ve saç kesimine yardımcı olacak kişi sadece bebeğe odaklanarak onunla oyun oynayabilir veya herhangi bir şekilde dikkatini çekebilir.

Saç kesimini yapan kişi bebeğin saçlarını hafifçe ıslatabilir. Islak, nemli saçlar daha kolay kesilir.

Yardımcının görevi bebekle oyalanmak ve onun başını mümkün olduğunca sabit tutmasını sağlamaktır.

Kesimi yapan kişi önce saçların önlerinden başlayarak yavaş yavaş saçları kesebilir.

En önemli nokta, bebeğin kıpır kıpır olduğunun unutulmamasıdır. Her an her hareket beklenmeli ve makası kullanırken çok dikkatli olmalıdır. Bebeğin cildine fakat özellikle kulakları ve gözlerine çok dikkat etmelidir. Yardımcı gerekirse bebeğin başını tutabilir.

Saçlar, eller her zaman bebek ve makas arasında siper edilmiş durumda, saçların geri kalanı istenen şekilde kesilir.

Eğer kış mevsimiyse saçları çok kısa kesmekten kaçınmakta fayda vardır.

Kesimden sonra bebeğe duş aldırılabilir. Saçlar cildine yapışmışsa temizlemek gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 21:09
  1. anne bebek
  2. anne bebek bağı
  3. bebek saçı
  4. bebek saçı kesimi
  5. kadın aile
  6. yaşam
  7. saç kesimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebeklerin saçı nasıl kesilmelidir?
    1. Bebeklerin saçı nasıl kesilmelidir?
    2. Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya..
    3. Gizli tanık anlattı... Tüm pislikler..
    4. İngiliz bakandan Trump'a sert tepki:..
    5. Fırında çıtır balık nasıl yapılır?
    6. Alerjik deri testi nasıl uygulanır?
    7. Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor!
    8. Yüksek tansiyonu düşürmek için neler..
    9. Bebeklerde kabızlık nasıl giderilir?
    10. Türkiye ve Ukrayna arasında kritik..
    11. ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar
    12. Böbrek üstü bezinde tümör belirtileri..
    13. Kızıl hastalığı daha çok çocuklarda..
    14. Sıtma belirtileri nelerdir? Nasıl..
    15. Fenerbahçe genç oyuncuyu İstanbul'a..
    16. Saçkıran neden olur? Nasıl tedavi..
    17. Adnan Oktar'ın kaçış planı ortaya çıktı!
    18. Altıncı hastalıkta yüksek ateşe dikkat!
    19. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan piyasa..
    20. BİLSEM yerleştirme sonuçları belli oldu
    Şaka gibi... Adnan Oktar'a destek için toplandılar!
    Şaka gibi... Adnan Oktar'a destek için toplandılar!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Kedicik her şeyi anlattı! Çıplak namaz kıldırmış
    Kedicik her şeyi anlattı! Çıplak namaz kıldırmış