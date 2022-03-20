Bebeklere çörek otu yağı verilir mi? Çörek otu yağı çocuklarda nasıl kullanılır ?

Çörek otu Türkiye’nin ve dünyanın hemen hemen her yerinde üretilen ince yapraklı bir bitkidir. Yaklaşık 40 cm boyunda büyüyen ve otsu bir görünüme sahip olan bu bitki, içeriğinde vücuda faydalı pek çok molekül ve vitamin de içerir.

Bebeklere çörek otu yağı verilir mi?

Yapılan araştırmalarda çörek otu yağının bebeklere de gaz sancısını önlediğini ve rahatlıkla gaz çıkartabildikleri ortaya konulmuş. Bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar. Bunun aynı sıra bebeklerin sık sık hastalanmasını önler. Antibakteriyel etkisi sayesinde bağışıklığı güçlendirir.

Çörek otu da içeriğinde protein, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, karbonhidrat, glikoz, kalsiyum, vitamin E, demir, omega 3, doymuş ve doymamış yağ asitleri barındırır. Bu yüzden bağışıklığı güçlendirmede etkili olan çörek otu yağı, bebeklerinde faydalanması gerekir. Ancak gün içinde en fazla iki defa verilmesi tavsiye edilir. Fazlası bebeklerin bünyesine ağır gelir. Çörek otu yağı, bebeğin tüketeceği bir biberon suyun içine konulabilir. Ya da gün içinde verilecek bir kase yoğurdun içine bir kaç damla damlatılarak da verilebilir.

Çörek otu yağı kaç yaş kullanabilir?

1-4 yaş için 1-2 damla, 4-10 yaş gurubu için 3-4 damla tüketmeleri yeterli olacaktır.

Çörek otu yağı bebeklerde neye iyi gelir?

Bebeklerde çörek otu yağı ile onu hastalıklara karşı güçlendirmeniz mümkündür. Bağışıklık sistemini güçlendirici bir etki yapar. Günlük olarak tüketilmesi ise özellikle bebeğinizin Omega 3 ve Omega 6 alması bakımından önemlidir. Bebek henüz anne sütü içiyorsa bu yağın kullanımı daha kolay olacaktır.

Çörek otu yağı çocuklarda nasıl kullanılır?

Çocuklara çörek otu verirken daha dikkatli davranmak gerekir. Özellikle de verilecek olan çörek otunun dozunun doğru ayarlanması çok önemlidir. Kronik hastalığı bulunmayan çocuklarda çörek otu yağı, gribi yavaşlatmak için kullanılır. Yeni doğum yapmış anneler ise çörek otunu sıkça tükettiğinde bağışıklık sisteminde gözle görülür biçimde güçlenme yaşanacaktır. Anemi hastalığı bulunan kişiler, 3-4 ay boyunca düzenli olarak çörek otu kullandığında kansızlık seviyeleri de önemli derecede azalır. Çörek otu yağı ise, tüm bu etkilerin yanında rahatlatma ve hafifletme hissini de size yaşatır. Çok faydalı olmasına rağmen çocuklarda aşırı kullanılmaması gerektiğinin üzerinde duran açıklamalarda da bulunmuştur. Çörek otu yağından bir-iki damla vermek yeterlidir.

Gaz problemi için;

Gaz sancısı her yaştan insanda görülebilir, ancak yetişkinler daha rahat çıkarır veya çıkarmak için çocuklara nazaran daha fazla yönteme sahiptir. Fakat çocuklar her şeyi kullanamadıkları için daha çok doğal yöntemler denenmelidir. Çörek otu yağı ile çocuğunuzun sırtını masaj yaparak sıvazlayabilirsiniz. Rahatlatıcı etkisi sayesinde gaz çıkarmasını kolaylaştırır. Gün içinde sık sık tekrarlayabilirsiniz. Gaz çıkarması için çörek otu yağı ve 1 adet hurmayı kaynatarak bitki çayı da hazırlayabilirsiniz, günde 1 kez tüketmesi yeterlidir.

Öksürük için;

Hastalandıkları zaman öksürük de beraberinde gelir, bunun için çörek otu yağı kullanılabilir. Ferahlatıcı etkisi sayesinde bronşları açar ve daha rahat nefes almayı sağlar. Bunun için, 2 hafta boyunca günde 2 çay kaşığı, sonrasında 1 çay kaşığı olarak tüketilmelidir. Doktora danışarak kapsül formunda olanları da verebilirsiniz, 2 kapsül 1 çay kaşığına eşittir.

Kabızlık için;

Çocuklar özellikle katı besinleri çok daha fazla yedikleri zaman kabızlık yaşayabilirler, böyle bir dönemde çörek otu devreye girer. Kabızlığı giderici etkisi sayesinde çocukların boşaltım sistemini dengeler, bağırsaklarının daha rahat bir şekilde hareket etmesini sağlar, ağrılarını ve şişkinliğini alır. Bunun için bitki çayı şeklinde hazırlayabilirsiniz, daha etkili olması için içine 1 adet hurma da koyabilirsiniz.

Uyku problemi için;

Çocuklarda uykusuzluk oldukça kötü bir durumdur, çoğu çocuk özellikle küçük yaşlardayken uyumamak için çok direnirler, hatta yorgun olsalar dahi uyumak istemezler, ebeveynlerine zorluk çıkarırlar. Böyle durumlarda hemen yanlarına veya yastıklarının altına çörek otu yağı koyabilirsiniz. Yağ rahatlamasını sağlayacak ve yavaş yavaş uykusunu getirecektir.

Çörek otu yağının faydaları nelerdir?