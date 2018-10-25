Bebeklerden topuk kanı alınma sebebi nedir?

BEBEKLERDE TOPUK KANI NEDEN ALINIR?

Tiroid bezi gelişimsel bozuklukları

Doğumsal enzim eksikliği

Kalıtsal metabolik hastalıklar

Zeka geriliği ve beyin hasarı

Genellikle doğumdan sonra üç gün içinde bebekten topuk kanı alınır. Kalıtsal metabolik hastalık taraması için bebek en az 24 saat beslenmiş olmalıdır. Bu uygulama bütün doğum hastanelerinde vardır. Bebek taburcu edilmeden önce ilk topuk kanı hastanede alınır. İkinci topuk kanı testi ise aile hekimliklerinde yapılmaktadır. Bebek hastaneden taburcu olduktan sonra bir hafta içinde ikinci topuk kanı alınmak üzere aile sağlığı merkezlerine götürülmelidir. Aile sağlığı merkezinde bebeğin doktoru tarafından genel muayenesi yapıldıktan sonra, hemşire tarafından bebeğin topuğundan kan alınır. Bebeklerden alınan topuk kanı, oda ısısında kurutularak incelenmek üzere tarama merkezlerine gönderilir.

BEBEKLERDE TOPUK KANI YÜKSEK ÇIKARSA NE OLUR?

Bazen bebeklerde topuk kanı yüksek çıkar. Bunun sebebi bir rahatsızlık olabileceği gibi testin yanlış sonuç vermesi de olabilir. Bebeklerde topuk kanının yüksek çıkması durumunda ikinci kez test yapılarak çıkan sonuca göre değerlendirme yapılır.