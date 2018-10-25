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Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu niçin olur?

Bebeklerde görülen idrar yolu enfeksiyonu nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl geçer?

25 Ekim 2018 Perşembe 23:08
Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu niçin olur?

BEBEKLERDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNUN BELİRTİLERİ NELER?

  • İdrarını yaparken ağlama,

  • Gereksiz yere ağlama krizleri,

  • Karın ağrısı,

  • Kötü kokulu idrar,

  • Kusma-bulantı,

  • Kırmızı renkli idrar yapma,

  • İştahsızlık,

  • İdrar kaçırma,

  • Sık idrara çıkıp az yapma,

  • Gelişme geriliği bebeklerde idrarda enfeksiyon olduğunu gösterir.

BEBEKLERDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NASIL GEÇER?

İdrar yolu enfeksiyonlarından şüphelendiğinizde mutlaka bir tam idrar tahlili ve idrar kültürü yapılır. Tahlilde idrar yolu iltihabının bulguları varsa, geniş spektrumlu etkin olacağını düşündüğünüz bir antibiyotikle tedaviye başlanır. İdrar kültürünün sonucuna göre antibiyotik duyarlılığına bakılarak devam edilir ya da değiştirilir. İdrar yolu iltihaplarında tedavi en az 10 gündür. 10 günlük tedavinin bitiminde 3 gün antibiyotiğin etkisinin geçmesi beklenir. 4. günde tekrar idrar tahlili ve kültürüyle iyileştiğinden emin olmak gerekir.

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 23:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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