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Bebeklerde göz kayması nasıl anlaşılır?

Yeni doğmuş bir bebeğin gözlerinin ilk birkaç ay boyunca kayması normaldir ve bu kayma bebek 4 ila 6 aylık iken düzelir.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:51
Bebeklerde göz kayması nasıl anlaşılır?

Göz kayması gözlerin aynı hizada sıralanamaması, gözlerin farklı yönlere bakması ile anlaşılır. Göz kayması yaşayan bebekler bir nesneye odaklanamaz. Bu göz kayması sürekli olabileceği gibi ara ara da kendini gösterebilir.

Bebeklerde göz kayması genellikle 1 ila 4 yaş arasında teşhis edilir. Eğer bebeğinizin gözlerinde kayma olduğundan şüphe duyuyorsanız bir an önce doktora başvurmanız gerekmektedir.

Göz kaymasının nedenlerine göz atacak olursak; göz kayması doğuştan olabileceği gibi sonradan da bir takım etkenlere bağlı olarak kendini gösterebilir. Göz kayması temel olarak gözlerden birinin etrafındaki kasların daha az işlev göstermesi nedeniyle olur fakat kasların işlev bozukluğu nedenleri bilinmemektedir. Göz kaymasına neden olan muhtemel rahatsızlıklar ise şunlardır.

Apert sendromu

Ateşli hastalıklar

Gül lekeleri

Bebeklik körlüğü

Beyin felci

Beyinde su toplaması

Doğumsal kızamıkçık

Down sendromu

Göz kası anormallikleri

Göz kusurlar

Miyop, hipermetrop, astigmat

Katarakt

Kazalar ve yaralanmalar

Kafa travmaları

Noonan sendromu

Retine kanseri

Travmatik beyin yaralanması

Trizomi 18

Eğer göz kayması tedavi edilmezse beyin iki görüntüyü aynı anda alacağından dolayı zamanla zayıf gelen görüntü beyin tarafından bastırılacaktır. Bunun sonucunda ise göz tembelliği ya da kalıcı görme kaybı yaşanacaktır.

Tedavi edilmeyen göz kayması iyi görmeyi etkilediği gibi derinlik algısı (3 boyutlu görme) kabiliyetini de olumsuz etkileyecektir. Her rahatsızlıkta olduğu gibi göz kaymasında da erken teşhis özellikle gelişme çağındaki bebekler için kritiktir.

İleri dönemlerde yaşanabilecek görme bozukluklarını engellemenin en etkili yolu erken teşhistir. Bu nedenle bebeğinizi uzun süreler inceleme altında tutmalısınız. Bebeklerde göz kayması tedavisi ise gözün kayma nedenine göre, görme bozukluğu için gözlük ya da ameliyat yöntemi ile yapılır. Ameliyat ise göz kayması tedavisinin en çok kullanılan tedavi yöntemlerinden birisidir.


 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:51
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