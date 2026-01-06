Bebeklerde göz çapaklanması neden olur, nasıl geçer?

Bebeklerde göz çapaklanması, ebeveynlerin sıklıkla karşılaştığı yaygın bir durumdur. Bu problemin ana nedeni, gözyaşı kanallarının tıkanmasıdır (lakrimal kanal tıkanıklığı). Gözyaşı, gözün nemlenmesini sağladıktan sonra normalde burun içine doğru akarak vücuttan atılır. Bebeklerin gözyaşı kanalları henüz çok küçük ve dar olduğu için bu akış yolunda kolayca tıkanıklık oluşabilir. Tıkanıklık sonucunda gözde biriken sıvı, kurumuş iltihap ve akıntı şeklinde kendini gösterir.

Bebeklerde Göz Çapaklanması Belirtileri Nelerdir?

Çapaklanma, genellikle birkaç belirgin işaretle kendini belli eder. Bu belirtiler, sorunun şiddetine ve nedenine bağlı olarak değişebilir. En sık rastlanan belirtiler arasında sarı veya yeşil renkte yoğun göz akıntısı, özellikle uyku sonrası kirpiklerin birbirine yapışması, göz kapaklarında şişlik ve kızarıklık yer alır. Ayrıca göz aklarında kızarıklık ve gözde sürekli sulanma da çapaklanmaya eşlik eden yaygın durumlardır. Bu belirtiler, basit bir tıkanıklıktan enfeksiyona kadar farklı durumların işareti olabilir.

Göz Çapağı Neden Oluşur: Tıkanıklık Dışındaki Sebepler

Gözyaşı kanalı tıkanıklığı ana sebep olsa da, çapaklanmaya yol açabilecek başka sağlık sorunları da mevcuttur. Bunlardan biri, kirpik dibi iltihabı (blefarit) olabilir. Bu durum, göz çevresindeki kuruluğun artmasıyla kirpik diplerinde kuruma ve iltihaplanmaya yol açar. Diğer yaygın sebep ise göz nezlesi (konjonktivit) olup, bu genellikle viral veya bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanır. Göz nezlesi, gözlerde şişkinlik ve kızarıklığın yanı sıra yoğun çapaklanmaya neden olur ve tedavisi doktor kontrolünde antibiyotik gerektirebilir.

Bebeklerde Göz Çapağı Nasıl Temizlenir ve Geçer?

Eğer bebeğiniz çapaklanma problemi yaşıyorsa, öncelikle nazikçe temizlenmesi gerekir. Temizlik için ılık suyla ıslatılmış, temiz bir pamuklu bez kullanılmalıdır; göz, dıştan içe doğru nazikçe silinmelidir. Göz çapaklanmasına iyi gelen destekleyici yöntemlerden biri de, doktor onayı alındıktan sonra, anne sütüdür. Anne sütü doğal antibiyotik özellikler taşıdığından, temiz bir pamuk yardımıyla göz çevresine yedirilmesi iyileşme sürecini hızlandırabilir.

Gözyaşı kanalı tıkanıklığından şüpheleniliyorsa, masaj yöntemi uygulanabilir. Ellerinizi iyice yıkadıktan sonra, parmak ucunuzla gözün burun köküne yakın olan pınar kısmından buruna doğru hafifçe dairesel hareketler yapın. Bu masajı tek seferde 10 kez tekrarlayarak günde 5 defa uygulamak, kanalın açılmasına yardımcı olabilir. Bu yöntemlere rağmen çapaklanma devam ediyorsa veya enfeksiyon belirtileri varsa, doktorunuzun reçete edeceği antibiyotikli damla ve merhemler düzenli olarak kullanılmalıdır.

Eğer bebekte yüksek ateş, göz kapağında aşırı şişlik ve kızarıklık, göz ağrısı veya bulanık görme gibi enfeksiyon belirtileri görülüyorsa, vakit kaybetmeden bir çocuk doktoruna başvurulmalıdır. Bu belirtiler, basit bir tıkanıklığın ötesinde tedavi gerektiren ciddi bir enfeksiyona işaret edebilir.